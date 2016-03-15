الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع مواد كيماوية بالبدرشين

دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق بمصنع مواد كيمياوية بقرية الطرفاية التابع لدائرة قسم البدرشين، لمنع امتداد النيران للأبنية المجاورة.

وأكد مصدر أمنى أن حريق مصنع البدرشين الذى شب ظهر اليوم الثلاثاء ناتج عن ماس كهربى بأحد سيارات النقل الثقيل أثناء تفريغ حمولتها، وحدث اشتعال للنيران وامتدت لخزان يحوى كميات كبيرة من التينر والمواد البترولية.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمصنع تينر بالبدرشين، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، العقيد محمد فتحى مدير قطاع الجنوب للاطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

- اندلاع حريق هائل بمصنع مواد كيماوية فى قرية الطرفاية بالبدرشين

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