ضبط 3 أشخاص يديرون شركة لبيع أدوية منتهية الصلاحية فى أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية فى أسيوط اليوم الثلاثاء، من القبض على 3 أشخاص يديرون شركة لتجارة الأدوية بدون ترخيص ويقومون بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية وتغيير تواريخها لإعادة ترويجها بالأسواق.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير مباحث التموين بورود معلومات تفيد قيام "ر.ت.هـ" من بندر أسيوط و"ا.ر.ظ" و".ا.ع.ع" مقيمين بقرية كمبوها دائرة مركز ديروط، بإدارة شركة بدون ترخيص لتجارة الأدوية منتهية الصلاحية واستيلام الحصص المدعمة من شركات الأدوية للعديد من الصيدليات.

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الشركة وضبط 742 زجاجة دواء وكريم وكبسول منتهى الصلاحية و2280 عبوة عقار دولفين المنشط المستورد بدون فواتيرو80 عبوة ماكسيمان منشط مستورد بدون فواتير و3102 عبوة من الأدوية والألبان والعقاقير المختلفة و41 ختمًا خاص بصيدليات كائنة بمراكز منفلوط وديروط والقوصية وبندر أسيوط ونجع حمادى وقنا والأقصر، فتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

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