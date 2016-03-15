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الخارجية: اتصالات على مدار الساعة لاستجلاء حقيقة اختطاف 15 مصريا بليبيا

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الخارجية: اتصالات على مدار الساعة لاستجلاء حقيقة اختطاف 15 مصريا بليبيا الخارجية: اتصالات على مدار الساعة لاستجلاء حقيقة اختطاف 15 مصريا بليبيا
صرح السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية تعمل على مدار 24 ساعة لاستجلاء حقيقة ما تردد عن اختطاف 15 مصريا فى ليبيا.

وأشار إلى وجود اتصالات من جانب سفير فى ليبيا، مضيفا أن وزارة الخارجية تبذل كافة الجهود لاستبيان حقيقة الوضع وتأمين سلامة المصريين.

وكانت أنباء صحفية قد نقلت عن المحامى رامى مجدى، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، قوله إنه تقدم أمس الاثنين، ببلاغ لوزارة الخارجية، للمطالبة بسرعة التدخل وإنقاذ 15 عاملاً من أبناء المحافظة من الموت على يد جماعة تابعة لتنظيم "داعش ليبيا" الإرهابى، الذى قال إنه اختطفهم وهدد بذبحهم.

- أسرة بالغربية تستنجد بالخارجية لإنقاذ عائلها بعد خطفه فى ليبيا
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