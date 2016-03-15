بالصور.. أحمد سويلم: كأس مصر بداية التعاون مع "النهار" أكبر قناة فى مصر

قال أحمد سويلم رئيس مجلس إدارة شركة تلى سيرف إن الفوز بحقوق بث كاس ومصر السوبر هو تحدٍ كبير وجديد له بعدما نجح فى إعداد معسكر الأهلى الأخير فى الإمارات.

وقال سويلم فى المؤتمر الصحفى لقناة النهار إن كأس مصر والسوبر سيكون بداية التعاون مع أكبر قناة فى مصر والأكثر احترافية وهى قنوات النهار .

وتابع أن الفوز بمزايدة الكاس جاء من خلال مزايدة قانونية معلنة باتحاد الكرة مؤكدا أن شركته تعتبر هى الأقوى حاليا فى مصر، مشيرا أن الاستوديو التحليلى للكأس سيضم نجوما كبار على رأسهم محمد زيدان ومحمد شوقى وغيرهم من النجوم والمفاجآت.

وبدأ المؤتمر بصعود كل من سمير عبد التواب عضو مجلس إدارة شركة تيلى سيرف وألبرت شفيق رئيس شبكة قناة النهار وإيهاب جلال نائب رئيس شبكة قناة النهار وهشام رشاد نائب رئيس التليفزيون لشئون الرياضة، على المنصة.

وقدم الإعلامى الرياضى كريم شحاتة المؤتمر، وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح فقيد الصحافة الرياضية علاء اسماعيل، مشيرا أن صناعة كرة القدم أصبحت مهمة ولابد من وجود تحالفات، فالدخول فى مجال الرياضة لم يعد "فتونة" وأشار إلى ان بطولة كأس مصر اقدم من الدورى واتمنى ان تكون تغطية النهار لها متميزة.

وبعدها عرض برومو لمباريات الكأس والسوبر على النهار بالإشتراك مع القناة الثانية، وتتضمن المقطع المعروض عدد من إنجازات شركة تيلى سيرف، إضافة إلى برمو خاص بشبكة قنوات النهار منها الدراما وone والنهار اليوم وسينما.

وشهد المؤتمر حضور نخبة كبيرة من الرياضيين مثل كابتن حمادة المصرى عضو مجلس إتحاد الكره وكابتن محمد شوقى نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، الدهشورى حرب رئيس إتحاد الكرة الأسبق، وسمير زاهر رئيس إتحاد الكرة الأسبق، وعبد العزيز عبد الشافى مدير قطاع الكرة بالنادى الأهلي، والمذيعة شيما صابر، وكابتن فاروق جعفر، وهشام رشاد نائب رئيس التليفزيون المصرى لشئون الرياضة ونادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية ومنى المنياوى رئيس شبكة الشباب والرياضة، كما كان فى استقبال الضيوف ألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات "النهار"، وإيهاب جلال نائب رئيس قنوات النهار.

بدء مؤتمر قناة "النهار" لبث مباريات كأس مصر والسوبر بعد قليل

وصول ألبرت شفيق وإيهاب جلال والدهشورى حرب لمؤتمر "النهار"

وصول قيادات من ماسبيرو مؤتمر "النهار" للإعلان عن حقوق بث "الكأس والسوبر"