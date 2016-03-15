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سقوط ضابط متلبسا بتقاضى رشوة 100 ألف جنيه لإنهاء التمكين لقطعة أرض

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سقوط ضابط متلبسا بتقاضى رشوة 100 ألف جنيه لإنهاء التمكين لقطعة أرض سقوط ضابط متلبسا بتقاضى رشوة 100 ألف جنيه لإنهاء التمكين لقطعة أرض
ألقى ضباط الأموال العامة برئاسة العميد عماد النواوى وبالتنسيق مع قيادات مديرية أمن أسيوط اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء أشرف رياض مفتش الأمن العام، القبض على ضابط نظامى من قوة قسم أول أسيوط أثناء تلقيه رشوة لاستخراج قرار تمكين قطعة أرض محل نزاع من النيابة العامة.

البداية كانت ورود بلاغ من "م . ب" صحفى لمباحث الأموال العامة ولقيادات مديرية أمن أسيوط، عن قيام أحد الضباط بالقسم والذى يدعى "م . ز" والمسئول عن قرارات النيابة لمعاينات نزاعات الأراضى بقسم أول، بطلب رشوة 200 ألف جنيه لإنهاء قرار تمكين لقطعة أرض ملك لأحد أقاربه محل نزاع، ومحرر بها المحضر رقم 1843 إدارى أول أسيوط، على أن يحصل على 100 ألف جنيه "مقدم".

وبدأ تحرك قيادات المديرية فى التعامل مع البلاغ، وقامت الإدارة العامة بزرع كاميرات صوت وصورة فى سيارته بعد استئذان النيابة العامة، وأثناء تسليم الأموال المرقمة، تم ضبط الضابط متلبسا وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3 أحوال مباحث الأموال العامة.
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