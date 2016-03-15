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إغلاق موانئ السويس الأربعة واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ لشدة الرياح

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إغلاق موانئ السويس الأربعة واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ لشدة الرياح إغلاق موانئ السويس الأربعة واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ لشدة الرياح
أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق موانئ السويس الأربعة بورتوفيق – الأدبية – الزيتيات – السخنة بسبب شدة الرياح .

وأضاف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه مازال استمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ منذ أمس بسبب انعدام الرؤية إلى 2000 متر وارتفاع الرياح، مشيرا إلى أن هناك تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحركة الملاحية بالموانئ .
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