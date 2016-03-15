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اندلاع حريق هائل بمصنع مواد كيماوية فى قرية الطرفاية بالبدرشين

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اندلاع حريق هائل بمصنع مواد كيماوية فى قرية الطرفاية بالبدرشين اندلاع حريق هائل بمصنع مواد كيماوية فى قرية الطرفاية بالبدرشين
نشب، منذ قليل، حريقا هائلا بمصنع ثنر ومواد كيماوية بقرية الطرفاية التابعة لدائرة قسم شرطة البدرشين، وانتقلت سيارات الإطفاء، لمحاولة إخماد الحريق، ومنع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمصنع ثنر بالبدرشين، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.


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