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عاطل ينتحر من شرفة منزلة بالسويس بسبب اضطرابات نفسية

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عاطل ينتحر من شرفة منزلة بالسويس بسبب اضطرابات نفسية عاطل ينتحر من شرفة منزلة بالسويس بسبب اضطرابات نفسية
انتحر عاطل يعانى من اكتئاب واضطرابات نفسية فى السويس بإلقاء نفسه من شرفة منزله بحى عتاقة، تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السويس العام وأخطرت النيابة للتحقيق .

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا يفيد بانتحار شاب، وانتقل على الفور الرائد أحمد دراز، رئيس مياحث قسم عتاقة، وتبين أن الشاب يدعى " محمد . س " 28 سنة، عاطل ومقيم بمدينة الصفا بحى عتاقة، متزوج ويعانى من اضطرابات نفسية واكتئاب، وقام فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالدور الرابع فسقط قتيلا .

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.


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