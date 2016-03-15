محمد بن زايد : فخورين بهذه الأسرة المواطنة

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أسرة المرحوم حميد عبيد علي النهم بمدينة كلباء، بزيارة خاصة قام بها سموه لأفراد الأسرة ووالدتهم آمنه سالم حميد حمدان المراشده ، تقديرا منه لمشاركة 7 من أبنائها المجندين في قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن،

ووقفتهم المشرفة دفاعا عن الحق والواجب ونصرة إخوانهم في اليمن. معرباً سموه عن فخرة واعتزازه بهذه الأسرة وبوالدتهم "أم عبيد" التي ربت أبنائها على حب النضال والوطنية في سبيل أمن الإمارات والأمة العربية. وأثنى على الروح العسكرية للأشقاء الثمانية المنتسبين للقوات المسلحة.

وفي اتصال " البيان" بوالدتهم أم عبيد ، أعربت عن سعادتها الغامرة بهذه المفاجأة السارة والغير متوقعة، وقالت: نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظة الله على هذه البادرة الطيبة، التي أسعدتني وأسعدت أبنائي الذين يفخرون بكونهم جنود للوطن وحماة للإمارات ، وأضافت: أن أغلى ما تقدمة الأم المواطنة للإمارات، هي التربية الوطنية لأبنائها وان تغرس فيهم قيم الولاء والنضال من اجل الوطن.

ولفتت أم عبيد إنجابها 9 ذكور و6 إناث ، 8 من الذكور من منتسبي القوات المسلحة، شارك من بينهم 7 في قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، حيث كانت تدعو لهم بالثبات وتشجعهم على العزيمة في رد الجميل لهذا الوطن،مثنية على الروح العسكرية لأبنائها الثمانية الذين لم يترددوا يوما عن تلبية نداء الواجب، وأحبوا عملهم في القوات المسلحة وكانوا جنود مخلصين.

فيما أثنى الأشقاء عبيد واحمد وحسن والآخرين على الزيارة التي خصها لهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظة الله ورعاه، وأعربوا عن خالص سعادتهم بتواضع سموه الذي جالسهم والتقط معهم صور خاصه، ولفتوا إلى فخرهم وتقديرهم لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي منحهم بهذه الزيارة وسام شرف الخدمة الوطنية.

فيما كشفت شقيقتهم هدى عن اكتمال فرحتها الخاصة بزفافها في نهاية هذا الأسبوع برؤية الشيخ محمد بن زايد في منزلهم ، وقالت: أن فرحة العائلة تكللت بهذه الزيارة الخاصة، و أن صورة والدها المرحوم حميد النهم كانت حاضرة في الصورة التي التقطت لسموه مع والدتها.