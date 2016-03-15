المعارضة: ما فعلته روسيا في سوريا غير مقبول ونأمل أن تصححه

قال المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض، سالم المسلط، اليوم الثلاثاء، إن المعارضة تريد أن ترى شريكًا حقيقيًا يحرص على سلامة السوريين.

وأضاف المسلط مشيرًا إلى وفد الحكومة السورية: “إذا كانت خطوطهم الحمراء الأسد فخطوطنا الحمراء هي نصف مليون شهيد سوري”.

وأشار المسلط، إلى أن الثورة في سوريا قامت على إصلاح وقوبلت برصاص ومن يستخدمه لا وجود له في سوريا، وأكد المسلط أن المعارضة تحرص على أن تكون هناك هيئة حكم انتقالية تشارك فيها كل مكونات سوريا.

وأكد المسلط أنه من المهم أن نرى انسحابًا كاملًا للقوات الروسية ولكل القوات الأجنبية من سوريا، مضيفًا “نأمل أن تعود العلاقة مع روسيا كما كانت في السابق لكن ما فعلته في سوريا غير مقبول ونأمل أنها تصححه”.