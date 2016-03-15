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المحلل الإيطالي الشهير لـ في الجول: هذا ما يقف أمام النني.. وهكذا سيطوره فينجر

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المحلل الإيطالي الشهير لـ في الجول: هذا ما يقف أمام النني.. وهكذا سيطوره فينجر المحلل الإيطالي الشهير لـ في الجول: هذا ما يقف أمام النني.. وهكذا سيطوره فينجر

"النني من أفضل لاعبي أرسنال من جانب التمرير".. هكذا حدد فيديريكو فاركوميني محلل (بي. تي. سبورت) البريطانية، وصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية نقطة قوة نجم منتخب في صفوف المدفعجية.

النني شارك مع أرسنال هذا الموسم في 5 مباريات 3 بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومباراتين بالدوري الممتاز.

وصرح فاركوميني لـFilGoal.com "لست واثقا من مساعدته لأرسنال بالفوز بالدوري، لأنه وصل في وقت الفريق كان يعاني".

وأضاف "لم تكن أفضل لحظة للنني لكي ينضم إلى أرسنال".

وتابع محلل "بي تي سبورت" قائلا: "ورغم هذا، ظهوره الأول ضد بيرنلي كان ممتلأ بالقوة والنشاط".

وأكمل "لدى النني إحصائية جذبت انتباهي وهي دقة تمريراته في منتصف ملعب الخصم إذ أنه ثالث أفضل لاعبي أرسنال بعد كازورلا وكوكولين".

واستطرد "ربما يحاول فينجر تطويره أكثر ليلعب دورا أكثر تقدما بالملعب".

واستدرك "أو أن فينجر فعلا يحاول هذا بأن يعطيه دورا أكثر عمقا في الأمور الدفاعية بأن يحوله مثلما فعل مع كوكولين".

وأفصح "ولهذا نتائج جيدة بكل تأكيد. فافتقار أرسنال للتحول التكتيكي في المباريات لا يساعده".

وأتم "يعاني أرسنال من تلك النقطة خاصة ضد أندية مثل ليستر سيتي وتوتنام، الذين يلعبون بطريقة لعب مباشرة".

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