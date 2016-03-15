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مسؤول عراقى: وفاة قيادى بتنظيم داعش عمر الشيشانى

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مسؤول عراقى: وفاة قيادى بتنظيم داعش عمر الشيشانى مسؤول عراقى: وفاة قيادى بتنظيم داعش عمر الشيشانى
لقى القيادى بتنظيم داعش عمر الشيشانى حتفه خارج الرقة معقل تنظيم داعش فى سوريا، حسبما قال مسؤول كبير فى المخابرات العراقية ورئيس مجموعة ناشطة سورية.

المسؤول ورامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره لندن قالا أن الشيشانى مات يوم الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها فى غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي.

الشيشانى، وهو شيشانى العرق وملتح، كان واحدا من أبرز قادة تنظيم داعش، حيث كان القائد العسكرى للتنظيم فى سوريا.

وقال عبد الرحمن أن تنظيم الدولة جلب عدد من الأطباء لعلاج الشيشانى لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وطلب المسؤول العراقى عدم نشر اسمه لأنه لم يكن مخولا بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وعلى الرغم من بعض الخسائر فى الأراضى، إلا أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضى فى العراق وسوريا.
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