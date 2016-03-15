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«المصريين الأحرار» يعين النائب مصطفى سالم أمينًا عامًا للحزب بسوهاج

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النائب مصطفى سالم

النائب مصطفى سالم

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس أحمد خيرى الأمين العام للحزب قرارًا بتكليف ​الإعلامي​ مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج لتولي ​ موقع​ الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بمحافظة سوهاج.
> ​وشغل ​”سالم” وظيفة مدير مكتب قنوات ontv بصعيد مما أتاح له فرصة الانفتاح علي المجتمع ومشاكلة والاطلاع علي كافة تفاصيله بمحافظات الصعيد بشكل أوسع فضلاً عن التواصل بشكل يومي ومستمر ​مع ​الكثير من الفئات والطبقات والشرائح المختلفة بمحافظات الصعيد.

​​وكذلك استطاع  تحقيق النجاح فى الانتخابات النيابية الاخيرة وفوزه بعضوية مجلس النواب كممثل للحزب عن دائرة مركز طهطا بسوهاج.

يذكر أن محافظة سوهاج تعد من أهم المحافظات فى الخريطة الحزبية لحزب المصريين الاحرار حيث يمثل الحزب بها عدد 6 اعضاء بمجلس النواب وهم النائب طارق رضوان ، والنائب محمد الجبالى ، والنائب علاء مازن ، والنائب احمد نشات منصور ، النائب رافت ابو الخير ، والنائب مصطفى سالم وهى اكبر هيئة برلمانية حزبية بمحافظة سوهاج، بل وعلى مستوى كل محافظات الصعيد من بين كل الأحزاب.​

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