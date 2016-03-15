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محافظ الدقهلية يوافق على تجديد تعاقد المعلمين بالمحافظة

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محافظ الدقهلية يوافق على تجديد تعاقد المعلمين بالمحافظة محافظ الدقهلية يوافق على تجديد تعاقد المعلمين بالمحافظة
ألغى عشرات من المعلمين المتعاقدين، وقفتهم الاحتجاجية اليوم الثلاثاء، بعدما وافق المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، منذ قليل، على التجديد لمدة عام ثالث لجميع العاملين بوظيفة معلم مساعد، وذلك استجابة للمعلمين، بعد إعلانهم عن التظاهر اليوم.

ووجه "إمام"، بضرورة إبلاغ جميع الإدارات التعليمية وتكليفهم بإبلاغ كافة المعلمين بقرار التجديد لهم على الفور.

وتعود تفاصيل الأزمة، إلى رفض مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بتجديد عقود ما يزيد عن 1945 معلما مؤقتا، تم التعاقد معهم فى 1 أبريل 2014 قبل الماضى، وينتهى تعاقدهم فى31 مارس 2016 الجارى، وذلك ضمن 75 ألف معلم على مستوى الجمهورية، تم السماح لهم بالتعاقد مع وزارة التربية والتعليم فى عام 2014.

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