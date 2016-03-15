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بالصور..انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر "مارلوج 5" للنقل البحرى بالإسكندرية

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بالصور..انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر "مارلوج 5" للنقل البحرى بالإسكندرية بالصور..انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر "مارلوج 5" للنقل البحرى بالإسكندرية
انطلقت منذ قليل، الجلسات الختامية لليوم الثالث من مؤتمر "مارلوج 5" للنقل البحرى واللوجستيات الذى ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للموانئ والمرافق (IAPH) ومؤسسة ميناء فالينسيا – إسبانيا، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس.

وتتضمن الجلسات الختامية عدة مناقشات منها تأثير إدارة واقتصاديات أنشطة الموانئ الذكية، ومتطلبات الحوسبة الإلكترونية والإنترنت فى الموانئ، وتكامل نظم تكنولوجيا المعلومات فى عمليات الموانئ، ويناقشها عدد من المتخصصين فى مجال النقل البحرى والحوسبة واللوجستيات فى العالم العربى.

يذكر أن مؤتمر "مارلوج 5" بدأ 13 مارس بحضور وزيرى النقل والتموين، وعقدت وزاة النقل بروتوكول تعاون مع وزارة الشئون البحرية البنمية فى مجال النقل البحرى وتوقيع شراكات تبادل خبرات بين الجانبين .

انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر مارلوج 5 للنقل البحرى بالإسكندرية (1)

انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر مارلوج 5 للنقل البحرى بالإسكندرية (2)

انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر مارلوج 5 للنقل البحرى بالإسكندرية (3)

انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر مارلوج 5 للنقل البحرى بالإسكندرية (4)

انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر مارلوج 5 للنقل البحرى بالإسكندرية (5)

انطلاق الجلسات الختامية لمؤتمر مارلوج 5 للنقل البحرى بالإسكندرية (6)

بالصور.. وزير النقل يوقع بروتوكول تعاون مع بنما لتبادل الخبرات فى النقل البحرى.. خبير أردنى: نطالب بتفعيل التجارة الحرة بين الدول العربية.. ومطالبات بتغيير القوانين البحرية وإصدار أخرى للنقل النهرى

اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "مارلوج 5" الخاص بالنقل البحرى فى الإسكندرية

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