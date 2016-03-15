وصول 984 رأس عجول حية لميناء سفاجا بالسويس قادمة من السودان

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد اليوم بميناء سفاجا لاستقبال السفينة "أمل" وعلى متنها 984 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان.

وأكد مصطفى فى بيان له اليوم، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر البيطرى لاتخاذ اللازم نحو فحص الشحنات قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بمحجر بيطرى سفاجا لإجراء اللازم نحو التأكد من سلامتها.

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