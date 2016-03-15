توقف حركة الصيد بكفر الشيخ وانقطاع التيار الكهربائى بسبب سوء الطقس

تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لحالة من الطقس السيئ، صاحبها هطول الأمطار الغزيرة، ما تسبب فى توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط، وبحيرة البرلس وبميناء الصيد، لارتفاع الأمواج وشدة الرياح، كما انقطع التيار الكهربائى بعدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن المراكب رست بميناء الصيد بالبرلس وببوغاز البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل، وامتنع الصيادون عن الخروج للصيد فى البحر المتوسط وبحيرة البرلس والنيل فرع رشيد، نظرا لهطول الأمطار.

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