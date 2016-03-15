"علوم الإسكندرية" تعقد ملتقى "نحو بيئة آمنة" بالتعاون مع مديرية الزراعة

عقدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية فاعلية الملتقى البيئى التوعوى تحت عنوان "نحو بيئة آمنه وصحة مستدامة" وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الجهتين وذلك بمبنى كلية العلوم بمحرم بك.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل عبده، عميد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، فى كلمته على دور كلية العلوم فى نشر التوعية والثقافة البيئية وتضميناً لدورها الفعال لحماية البيئة وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذى يشرف عليه الدكتور علاء الدين رمضان مصطفى وكيل الكلية.

وحضر الملتقى الدكتور مصطفى البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وممثلى المؤسسات الصناعية بالإسكندرية ومفتشى البيئة بالمحافظة وممثل إدارة حماية البيئة ومراجعى الآيزو والسلامة وأخصائيين البيئة بالمحافظة وإدارة المخلفات الخطرة .

يذكر أن الملتقى يهدف إلى رفع الوعى البيئى وخلق فرص عمل للشاب فى مجال البيئة وتدريبهم على المشاركة الإيجابية فى حل مشكلات البيئة، ولذلك سيتم تنفيذ عدد من الملتقيات داخل الجامعات لربط الطلاب بالشركات الصناعية ومشكلاتها البيئية، وعمل زيارات ميدانية للطلاب بصفة دورية داخل هذه المؤسسات الصناعية.

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