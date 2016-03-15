افتتاح ووضع حجر أساس مشروعات جديدة بقيمة 838 مليون جنيه فى العيد القومى للفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق يوم 15 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزى عام 1919 وافتتاح مشروع وادى الريان العظيم عام 1973 الذى أدى إلى تحسين مستوى الصرف بالأراضى الزراعية بالمحافظة والحفاظ على منسوب المياه فى بحيرة قارون.

وقام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان قارون بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة،واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة العقيد محمد عزمى المستشار العسكرى للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة.

ووجه محافظ الفيوم كلمة دعا فيها جموع الشعب المصرى إلى استكمال مسيرة الأجداد العظماء فى البناء والتنمية وأن يصنعوا تاريخاً جديداً بأيديهم وعقولهم وأرواحهم، داعياً الجميع إلى التضافر والتكاتف للعمل والاجتهاد ومكافحة الفساد بكافة أشكاله والتضحية من أجل مصر بكل غالٍ ونفيس، كما دعا أهالى الفيوم إلى العمل سوياً بكل جد لتصبح المحافظة قِبلة لكل سائح وزائر وعنواناً لكل مستثمر جاد يخدم نفسه ووطنه، مؤيدين فى ذلك بتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن مشروعات الخطة الاستثمارية التى سيتم افتتاحها او وضع حجر اساسها تشمل 158 مشروعاً فى مختلف القطاعات بإجمالى تكلفة 838 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحافظة قد بدأت فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى المجالات التنموية والخدمية.

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