محافظ بنى سويف يضع أكاليل الزهورعلى النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول

قام المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء بمدينة بنى سويف، صباح اليوم الثلاثاء ، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق الخامس عشر من شهر مارس بحضور العديد من قيادات المحافظة وبعض أعضاء مجلس النواب وسط جموع من المواطنين وأهالى بنى سويف بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية الأمن ووسط ترديد الأغانى الوطنية.

وكان كل من المحافظ، واللواء محمود العشيري مدير الأمن ، والعقيد محمد إبراهيم القزاز المستشار العسكرى و قائد قاعدة بنى سويف الجوية، ، قاموا بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول ثم قراءة الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى،

وفي سياق متصل تقدم المحافظ بالتهنئة لأبناء بني سويف بهذه المناسبة التاريخية التي تأتي احياءً لذكرى انتفاضة الشعب السويفي في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال البريطاني " آنذاك" حيث قام ثوار بني سويف بتعطيل السكة الحديد عند كوبري قشيشة جنوب مدينة الواسطى وقتل أحد موظفي السك الحديد "الانجليزي"وبعض الجنود الانجليز الذي أطلقوا النيران على ثوار بني سويف مما أدى إلى تقديمهم لمحاكمة صورية عاجلة أُعدم على إثرها عدد كبير من أبناء المحافظة , حيث تقوم المحافظة سنويا باحياء هذه الذكرى تخليدا لتضحيات أبنائها ووقوفهم في وجه المحتل الانجليزي لنيل الاستقلال وحق تقرير المصير