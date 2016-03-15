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مانويل فالس: تربطنا علاقة استراتيجية بالمملكة السعودية

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مانويل فالس: تربطنا علاقة استراتيجية بالمملكة السعودية مانويل فالس: تربطنا علاقة استراتيجية بالمملكة السعودية
شدد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس الثلاثاء على "العلاقة الاستراتيجية" بين فرنسا والسعودية، وذلك ردا على الجدل الذى أثاره منح الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند ولى العهد السعودى محمد بن نايف وسام جوقة الشرف.

وصرح فالس لاذاعة "راديو مونتى كارلو" "يجب أن نبتعد عن النفاق. تربطنا علاقة استراتيجية مع ؟ لكن ليس معناها اننا ندعم طبيعة النظام أو أفعاله"، مضيفا أن "التقاليد تنص على تكريم المسؤولين، وإلا فلن تكون لنا مباحثات أو علاقات مع أحد".
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