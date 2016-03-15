أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الدفاع الفرنسى قلق بشأن عمليات تهريب المهاجرين من قبل داعش فى ليبيا

Google+ Print
وزير الدفاع الفرنسى قلق بشأن عمليات تهريب المهاجرين من قبل داعش فى ليبيا وزير الدفاع الفرنسى قلق بشأن عمليات تهريب المهاجرين من قبل داعش فى ليبيا

أبدى وزير الدفاع الفرنسى قلقه البالغ حيال تنظيم داعش فى ليبيا، وحذر فى حديثه اليوم الثلاثاء مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية من أن الخطر الذى يفرضه تنظيم داعش يتمثل فى تنظيم المجموعة الإرهابية عمليات للهجرة الغير الشرعية من المناطق التى يسيطرون عليها فى ليبيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، قال وزير الدفاع الفرنسى إن الخطر بالغ ولا يحتمل أى تهاون أو تكاسل حيث أن هناك ما يقرب من 4000 و5000 مقاتل متواجدون بليبيا، من ضمنهم العديد من دول المغرب، مضيفا أنه لا يوجد من بينهم أى مواطن من أوروبا، وأكد أن هذا التهديد كغيره له حل بالطبع، وأشار إلى أن الوسيلة المثالية لمنع التنظيم الإرهابى من تهريب المهاجرين بهذه المنطقة، هو العملية العسكرية الأوروبية التى تدعى "صوفيا" ضد شبكات التهريب فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأشار إلى أن هذه العملية لابد أن تكون على نظام واسع.

وفيما يتعلق بوجود قوات خاصة فرنسية فى ليبيا، قال لو دريان، " نقوم بطلعات استطلاعية ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك"، وبالنسبة لسوريا، فأكد أن تنظيم داعش تراجع بشكل ملحوظ، مضيفاً أن قوات التحالف الدولى حققت تقدما كبيرا، وكذلك الأمر نفسه فى مدينة الرمادى بالعراق، والحسكة وشدادة فى سوريا.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365