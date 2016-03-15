وزير الدفاع الفرنسى قلق بشأن عمليات تهريب المهاجرين من قبل داعش فى ليبيا

أبدى وزير الدفاع الفرنسى قلقه البالغ حيال تنظيم داعش فى ليبيا، وحذر فى حديثه اليوم الثلاثاء مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية من أن الخطر الذى يفرضه تنظيم داعش يتمثل فى تنظيم المجموعة الإرهابية عمليات للهجرة الغير الشرعية من المناطق التى يسيطرون عليها فى ليبيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، قال وزير الدفاع الفرنسى إن الخطر بالغ ولا يحتمل أى تهاون أو تكاسل حيث أن هناك ما يقرب من 4000 و5000 مقاتل متواجدون بليبيا، من ضمنهم العديد من دول المغرب، مضيفا أنه لا يوجد من بينهم أى مواطن من أوروبا، وأكد أن هذا التهديد كغيره له حل بالطبع، وأشار إلى أن الوسيلة المثالية لمنع التنظيم الإرهابى من تهريب المهاجرين بهذه المنطقة، هو العملية العسكرية الأوروبية التى تدعى "صوفيا" ضد شبكات التهريب فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأشار إلى أن هذه العملية لابد أن تكون على نظام واسع.

وفيما يتعلق بوجود قوات خاصة فرنسية فى ليبيا، قال لو دريان، " نقوم بطلعات استطلاعية ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك"، وبالنسبة لسوريا، فأكد أن تنظيم داعش تراجع بشكل ملحوظ، مضيفاً أن قوات التحالف الدولى حققت تقدما كبيرا، وكذلك الأمر نفسه فى مدينة الرمادى بالعراق، والحسكة وشدادة فى سوريا.

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