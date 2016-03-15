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روسيا ستواصل شن ضربات جوية على داعش فى سوريا

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روسيا ستواصل شن ضربات جوية على داعش فى سوريا روسيا ستواصل شن ضربات جوية على داعش فى سوريا
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نيكولاى بانكوف نائب وزير الدفاع الروسى قوله اليوم الثلاثاء أن سلاح الجو الروسى سيواصل قصف الأهداف المرتبطة بتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى فى سوريا رغم انسحاب جزئى للقوة الروسية.

وأدلى بانكوف بالتصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن "الجزء الرئيسى" من القوة العسكرية الروسية فى سوريا سيبدأ فى الانسحاب.

ونقلت الوكالة عن بانكوف قوله "تحققت نتائج إيجابية معينة. وبدت فرصة حقيقية لإنهاء هذا الصراع الممتد." وأضاف فى مراسم بقاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا "أُنجزت المهمة.

"لكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انتصار على الإرهاب. الطيران الروسى عليه مهمة مواصلة شن الضربات على المنشآت الإرهابية."
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