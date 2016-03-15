التحالف العربى ينفذ 3 غارات على المدخل الجنوبى لـ"تعز" جنوب غربى اليمن

ذكرت قناة "سكاى نيوز" أن التحالف العربى الذى تقوده السعودية شن الثلاثاء، غارات على عدة مواقع لميليشيا الحوثى وصالح، فى مدينة تعز باليمن، ونقلت عن مصادر عسكرية قولها " أن قوات التحالف نفذت 3 غارات عند المدخل الجنوبى الغربى للمدينة، وأن القصف شمل شمال تعز وشرقها، إلى جانب جبل أومان".

وأضافت " أن نحو 23 من المتمردين- فى إشارة لميليشيات الحوثيين وصالح- قتلوا فى معارك عنيفة، عقب سيطرة الجيش الوطنى اليمنى وقوات المقاومة الشعبية على معسكر الدفاع الجوى وتبة الدفاع الجوى فى شارع الستين، بالأطراف الشمالية لمدينة تعز".

وأكد قائد محور تعز العميد يوسف الشراجى فى تصريح نقلته القناة أن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية يقاتلون من أجل فك الحصار عن المدينة بالكامل واستعادة السيطرة على كافة مناطقها، بعد فتح الطريق الرابط بين تعز وعدن من الجهة الجنوبية الغربية.

ولا تزال المناطق الشمالية من اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، - حسب القناة- تحت سيطرة الميليشيات المتمردة، منذ انقلابهم على الشرعية فى سبتمبر من عام 2014.

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