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طالب يطعن زميله بـ"مطواة" بسبب الخلاف على لعب الكرة فى بنها

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طالب يطعن زميله بـ"مطواة" بسبب الخلاف على لعب الكرة فى بنها طالب يطعن زميله بـ"مطواة" بسبب الخلاف على لعب الكرة فى بنها
شهدت مدينة بنها واقعة مؤسفة، حيث قام طالب بطعن زميله بـ "مطواة" بسبب الخلاف على لعب الكرة، تم نقل المصاب فى حالة خطيرة إلى مستشفى بنها الجامعى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير الأمن إشارة من المستشفى بوصول أحمد جمال محمد عبد البر بدر 16 سنة طالب مصابا بجرح طعنى نافذ من الجهة اليسرى من الصدر، أدى إلى استرواح هوائى، وتوصلت تحريات العميد حسام فوزى رئيس المباحث إلى أنه بالانتقال وسؤال المصاب، اتهم المدعو "صبرى ع ع" 13 سنة طالب بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته، وذلك لحدوث خلاف بينهما أثناء لعبهما مباراة كرة قدم.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

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