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القبض على عاطل شخص أثناء عرضه 60 ألف دولار فى السوق السوداء ببنها

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القبض على عاطل شخص أثناء عرضه 60 ألف دولار فى السوق السوداء ببنها القبض على عاطل شخص أثناء عرضه 60 ألف دولار فى السوق السوداء ببنها
تمكنت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، لإتجاره فى العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد هشام فكرى رئيس مباحث الأموال العامة، تفيد قيام إحدى شركات الصرافة، ومقرها بمنطقة العروبة بمحافظة الدقهلية، لها عدة فروع فى محافظات مختلفة، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

تم عرض المعلومات على اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وتوصلت تحريات العميد حسام فوزى رئيس المباحث إلى تحديد أحد العناصر التى تستعين بهم الشركة فى نشاطها غير المشروع ويدعى أحمد . س. م عاطل فى مدينة بنها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء بيعه 60 ألف دولار أمريكى، بأسعار السوق السوداء بمدينة بنها، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم التحفظ على المبلغ المالى المضبوط وتولت النيابة التحقيق.
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