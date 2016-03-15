ضبط طن ونصف زيت طعام مجهول المصدر فى بنى سويف

تمكنت وحدة مباحث التموين ، بمديرية أمن بنى سويف برئاسة المقدم محمد محفوظ، من ضبط طن ونصف زيت طعام مجهول المصدر فى حملة تموينية مكبرة.

وضبطت الحملة طن و300 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، ولا يوجد أى فواتير أو بيانات للمضبوطات داخل أحد مطاعم مدينة بنى سويف، فتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 4793 لسنة 2016 جنح قسم بنى سويف.

كما تم ضبط 200 كيلو جرام زيت طعام، تركها أحد الأشخاص وفر هارباً أثناء معاينة المضبوطات داخل أحد مطاعم مدينة ببا، وذلك لتخزينه فى جراكن غير مخصصة لذلك الغرض ومجهول بياناته ومصدره، فتم تحرير محضر بذلك رقم 5807 لسنة 2016 جنح مركز ببا .

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