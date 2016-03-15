سقوط سائق وعامل وراء اختطاف طفل وطلب مليون جنيه فدية فى عين شمس

نجح رجال مباحث عين شمس، فى كشف ملابسات واقعة خطف طفل يبلغ من العمر سنة و7 شهورت، أثناء لهوه أمام العقار محل سكنه، وتبين أن عامل بمطعم وسائق وراء خطفه وطلب مليون جنية فدية، فتم ضبطهما واعترفا بأن مرورهما بضائقة مالية دفعهما لتنفيذ الجريمة نظرا لعلمهما بثراء عائلته، وعقب افتضاح أمرهما تخليا عن الطفل بمحطة مترو المرج، حتى تم ضبطهما.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "مروة ز ز" 25 سنة، ربة منزل، أفادت بأنه منذ يومين اكتشفت اختفاء نجلها "باسم م ش" البالغ من العمر سنة و7 شهور، أثناء لهوه مع شقيقته أمام العقار سكنها.

وأشارت الأم فى بلاغها أنها عقب اختطافه تلقت اتصال هاتفى من مجهول لشقيق زوجها "عاطف ش م" 45 سنة، مقاول، مفاده طلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراح طفلها، وتم التفاوض وتخفيض المبلغ إلى 50 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6658 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعلى الفور تم خطة بحث، وأمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كلا من "مصطفى م س" 18 سنة، عامل بمطعم، و"محمود س ا" 32 سنة سائق.

وباستهدافهما بمسكن المتهم الثانى الكائن بدائرة القسم تبين هروبهما، وبتضييق الخناق عليهما قاما بالتخلى عن الطفل بمحطة مترو المرج، حيث تسلمته أسرته، وبتكثيف جهود البحث وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم.

و بمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بأنه نظرا لارتباطه بصلة قرابة بأسرة المجنى عليه وعلمه بثرائهم، ولمروره بضائقة مالية اتفق مع المتهم الثانى على خطف الطفل ومساومة أسرته على إعادته مقابل مبلغ مالى، إلا انه عقب افتضاح أمرهما تخليا عن الطفل لإبعاد الشبهة عنهما، وبسؤال المبلغة اتهمتهما باختطاف نجلها، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.