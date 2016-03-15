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وزيرا الكهرباء و التعاون الدولي يشهدان توقيع اتفاقيه لانشاء محطة كهرباء بحلوان بتكلفة 700 مليون جنيه

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وزيرا الكهرباء و التعاون الدولي يشهدان توقيع اتفاقيه لانشاء محطة كهرباء بحلوان بتكلفة 700 مليون جنيه وزيرا الكهرباء و التعاون الدولي يشهدان توقيع اتفاقيه لانشاء محطة كهرباء بحلوان بتكلفة 700 مليون جنيه

سحر نصر وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

يشهد  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارتين، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقيتي القرض والمشروع لمحطة توليد كهرباء جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة .

ووفقًا لبيان الوزارة، تتضمن الاتفاقية الأولى اتفاق القرض الذي يتم توقيعه بين المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة تصل إلى حوالي 30 مليون دينار كويتي.

يذكر أن الصندوق الكويتى سيساهم فى تمويل المشروع من خلال قرض تصل قيمته إلى حوالي 60 مليون دينار كويتى (على قرضين كل منهما بمبلغ 30 مليون دينار كويتى).

 

ويتم توقيع الاتفاقية الثانية وهى اتفاقية المشروع بين الصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية من جهة وشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء وهى الجهة المنفذة للمشروع من جهة أخرى . ويأتي المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية ( 2012- 2017 ) ويتكون المشروع من عدد 3 غلايات بخارية تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وتستخدم الغاز الطبيعى والمازوت كوقود ، وعدد 3 تربينات بخارية قدرة كل منها 650 ميجاوات ، ويتم ربط المحطة بالشبكة الكهربية القومية على جهد 500 كيلوفولت .

 

ومن المقرر تشغيل الوحدة الأولى للمحطة في ديسمبر 2017 ، والوحدة الثانية فى الربع الأول من 2018 ، والوحدة الثالثة فى النصف الثانى من 2018.

 

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة نحو 1.694 مليار دولار يمول من خلال حزمة تمويلية يشارك فيها إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية كل من البنك الدولى للانشاء والتعمير ، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربى ، صندوق الأوبك للتنمية ، البنك الأهلى المصرى ، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار خطة قطاع الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة فى الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية القومية للمشروعات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة .

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