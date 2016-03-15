إيران: الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وتجاربها لا تنتهك الإتفاق نووي

قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن صواريخ إيران الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس، وإن التجارب التي أجرتها مؤخرًا وقوبلت بإدانة من الولايات المتحدة، لا تنتهك إتفاقا نوويا تاريخيا بين طهران وست قوى عالمية.

وأضاف ظريف أن الصواريخ التي أجريت تجارب لإطلاقها الأسبوع الماضي، لن تستخدم مطلقا في العدوان، وأثارت تلك التجارب قلقًا دوليًا وأدت إلى اجتماع يوم الاثنين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة.

وأشار ظيف إلى أن “هذه الصواريخ لا تقع حتى في نطاق القرار 2231 وهي ليست غير مشروعة”.

وأضاف قائلا “إيران لن تستخدم مطلقا أي وسائل لمهاجمة أي دولة بما في ذلك صواريخنا، هذه مخصصة فقط للدفاع عن أنفسنا، أتحدى أولئك الذين يشتكون من برنامج إيران الصاروخي أن يعلنوا نفس البيان”.

وتعهدت الولايات المتحدة يوم الاثنين بمواصلة السعي في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن تجارب الصواريخ الباليستية الإيرانية، واتهمت روسيا بالبحث عن ذرائع لعدم الرد على ما تقول إنها إنتهاكات إيرانية للقرار 2231.