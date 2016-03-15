أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إيران: الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وتجاربها لا تنتهك الإتفاق نووي

Google+ Print
إيران: الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وتجاربها لا تنتهك الإتفاق نووي إيران: الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وتجاربها لا تنتهك الإتفاق نووي

جواد ظريف

قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن صواريخ إيران الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس، وإن التجارب التي أجرتها مؤخرًا وقوبلت بإدانة من الولايات المتحدة، لا تنتهك إتفاقا نوويا تاريخيا بين طهران وست قوى عالمية.

وأضاف ظريف أن الصواريخ التي أجريت تجارب لإطلاقها الأسبوع الماضي، لن تستخدم مطلقا في العدوان، وأثارت تلك التجارب قلقًا دوليًا وأدت إلى اجتماع يوم الاثنين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة.

وأشار ظيف إلى أن “هذه الصواريخ لا تقع حتى في نطاق القرار 2231 وهي ليست غير مشروعة”.

وأضاف قائلا “إيران لن تستخدم مطلقا أي وسائل لمهاجمة أي دولة بما في ذلك صواريخنا، هذه مخصصة فقط للدفاع عن أنفسنا، أتحدى أولئك الذين يشتكون من برنامج إيران الصاروخي أن يعلنوا نفس البيان”.

وتعهدت الولايات المتحدة يوم الاثنين بمواصلة السعي في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن تجارب الصواريخ الباليستية الإيرانية، واتهمت روسيا بالبحث عن ذرائع لعدم الرد على ما تقول إنها إنتهاكات إيرانية للقرار 2231.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا