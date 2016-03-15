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' فينجر يستحق احتراما أكثر من جماهير أرسنال '

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' فينجر يستحق احتراما أكثر من جماهير أرسنال ' ' فينجر يستحق احتراما أكثر من جماهير أرسنال '

طالب باتريك فييرا أسطورة أرسنال جماهير الفريق بدعم أرسين فينجر مدرب النادي، وذلك على خلفية الانتقادات الموجهة للمدرب الفرنسي عقب الخروج من بطولة الاتحاد الإنجليزي وابتعاده عن المنافسة في الدوري.

وودع أرسنال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ8، على يد ضيفه واتفورد بالخسارة بنتيجة 2-1.

وصرح الأسطورة الفرنسية لموقع "توك سبورت" الإنجليزي "لقد تفاجأت وكنت محبطا للغاية من اللافتة التي رأيتها ضد فينجر".

كما تابع مدرب نيويورك اف سي "الجماهير يمكنها أن تغضب، لكن في بعض الأحيان ينسون ما قدمه فينجر لهذا النادي، اعتقد أنه يجب أن يحصل على مزيد من الاحترام، يمكنهم أن يغضبوا ويصفروا عليه، لكن أن يرفعوا لافتة هذا يظهر قلة الاحترام".

واستدرك "لكن هذه هي الطريقة التي اختاروها، هذه هي كرة القدم، لكن لا يجب أن يحدث الأمر مثلما فعلوا".

وفاز فييرا أثناء لعبه لأرسنال في الفترة من 1996-2005 بـ 3 بطولات دوري و4 بطولات كأس اتحاد إنجليزي و4 بطولات درع خيرية.

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