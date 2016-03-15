ابتكار لاصقة من خلايا بيتا الحية المنتجة للأنسولين تعالج "السكر" بدون ألم

كثير من مرضى السكر يعانون من وخز حقن الأنسولين المؤلمة، وهذا كان واحدا من الأهداف الرئيسية التى سعى إليها الباحثون للقضاء على هذا الألم.

ونجح فريق من الباحثين فى ابتكار لاصقة سحرية مكونة من خلايا بيتا الحية المنتجة للأنسولين ويتم لصقها على الجلد دون ألم المريض وتعمل على إفراز الأنسولين عندما يكون مطلوباً ويتم ضبط مستويات السكر فى الدم بأمان بدون حقن أو مراقبة، وفقاً للموقع العلمى “Science Alert” المختص بنشر أحدث الابتكارات.

وأشار الباحثون إلى أنه لم يتم اختبار هذه اللاصقة على البشر حتى الآن، ولكن أثبتوا أنها تسيطر بأمان على مستويات السكر فى الدم على الفئران لمدة 10 ساعات على الأقل فى كل مرة.

وأكد الباحثون أن هذه اللاصقة المبتكرة التى تحتوى على خلايا بيتا الحية المنتجة للأنسولين قادرة على إدارة مستويات السكر فى دم المريض لفترة أطول وأكثر أمانا، دون التعرض لخطر الإفراط بالمقارنة بالأنسولين الصناعى.

وأوضح الباحثون أن هذه اللاصقة تحتوى على المزيد من الشعيرات الدموية التى توفر وصلة بين خلايا بيتا وتيار دم المريض، مع وضع شىء يسمى "مكبرات الصوت لإشارة الجلوكوز"، التى تستجيب لارتفاع مستويات السكر فى الدم وإيصال تلك الرسالة على الفور إلى خلايا بيتا وبالتالى إنتاج الأنسولين لضبط مستويات السكر فى الدم.

وأضاف الباحثون أن اللاصقة المبتكرة يتم وضعها على الطبقة الخارجية للجلد حتى لا يتم رفضها من قبل النظام المناعى، وهذا يقدم حلاً لمشكلة زرع خلايا البنكرياس لمرضى السكر لأن الجسم يرفضه.

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