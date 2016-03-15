ضبط تشكيل عصابى ارتكب 9 حوادث سرقة سيارة بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها.

كانت قد وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات تفيد قيام كل من "سامح. م" 37 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الرمل السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا "ضرب- تبديد- مخدرات- شيك" آخرها القضية جنح قسم ثان الرمل "ضرب"، و"مصطفى. ق" 23 سنة عاطل مقيم دائرة أول الرمل السابق اتهامه فى عدد 8 قضايا "سرقة- سكر- سلاح أبيض – مخدرات" آخرها القضية جنح قسم شرطة أول المنتزه "سرقة سيارة"، و"محمد. ش" 32 سنة عاطل مقيم مركز أبو المطامير- محافظة البحيرة السابق اتهامه فى عدد 29 قضية "سرقة – سلاح – مخدرات – تسول– شروع فى قتل إخفاء مسروقات" آخرها القضية جنح مركز أبو المطامير "سرقة سيارة" والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية جنح مركز أبو المطامير "سرقة سيارة"، و"محمد.ع" 50 سنة عاطل مقيم مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية جنح مركز أبو المطامير "سرقه سيارة" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات وإخفائها ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية نظير استرجاعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد "9" حوادث سرقة سيارات، وتم تسليمها لمالكيها. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

- ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة السيارات