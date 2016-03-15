ضبط راكب خليجى بمطار القاهرة وبحوزته 27 شريطا مخدرا

أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى محاولة أحد الركاب الخليجيين تهريب 27 شريطا مخدرا إلى المملكة العربية السعودية ، وتم منعه من السفر وإحالته للنيابة العامة.

وأوضح مصدر أمنى أن الخدمات المعينة على أجهزة كشف الحقائب اشتبهت فى أجسام معتمة داخل حقائب الركاب "بندر ت ف"، وبتفتيشها عثر بداخلها على المضبوطات.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة، ومنع الراكب من السفر وإحالته للنيابة العامة.

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