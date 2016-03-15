أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة بالإسكندرية

Google+ Print
سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة بالإسكندرية سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة بالإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة برئاسة العميد ريف التلونى، فى ضبط دعارة تقودها سيدة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام "نعمة .ر" بإدارة شقة كائنة بالطابق التاسع بعقار كائن بشارع العزيز المنان دائرة قسم شرطة باب شرقى لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام، بدون تمييز، مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من، "نعمة .ر" 38 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم "المأذون بضبطها، لإدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعارة"، و" مايسة. س "41 سنة بدون عمل السابق اتهامها فى القضية جنح قسم ثان المنتزه "تسهيل دعارة" مقيمة دائرة قسم الدخيلة "ممارسة دعارة، تلبس"، و"عماد.ك" 45 سنة مقاول مقيم دائرة قسم ثان الرمل المحكوم عليه فى القضية جنح قسم ثان المنتزه "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة 6 أشهر "راغب متعة، تلبس"، و "عادل .ع"، 51 سنة سكرتير محكمة مقيم دائرة قسم محرم بك "راغب متعة."

تم ضبط الثانية والثالث عراة تماماً داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وضبط بحوزتهم مبلغ 1500 جنيه، و4 هواتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة باب شرقى، وجار العرض على النيابة.

مباحث الإسكندرية تضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تديرها سيدة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل