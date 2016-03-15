سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة برئاسة العميد ريف التلونى، فى ضبط شبكة دعارة تقودها سيدة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام "نعمة .ر" بإدارة شقة كائنة بالطابق التاسع بعقار كائن بشارع العزيز المنان دائرة قسم شرطة باب شرقى لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام، بدون تمييز، مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من، "نعمة .ر" 38 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم "المأذون بضبطها، لإدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعارة"، و" مايسة. س "41 سنة بدون عمل السابق اتهامها فى القضية جنح قسم ثان المنتزه "تسهيل دعارة" مقيمة دائرة قسم الدخيلة "ممارسة دعارة، تلبس"، و"عماد.ك" 45 سنة مقاول مقيم دائرة قسم ثان الرمل المحكوم عليه فى القضية جنح قسم ثان المنتزه "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة 6 أشهر "راغب متعة، تلبس"، و "عادل .ع"، 51 سنة سكرتير محكمة مقيم دائرة قسم محرم بك "راغب متعة."

تم ضبط الثانية والثالث عراة تماماً داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وضبط بحوزتهم مبلغ 1500 جنيه، و4 هواتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة باب شرقى، وجار العرض على النيابة.

مباحث الإسكندرية تضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تديرها سيدة

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