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القبض على شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما فى أسيوط

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القبض على شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما فى أسيوط القبض على شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما فى أسيوط
ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط، القبض على شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلها فى نجع العيساوية التابع لدائرة المركز، وبحوزتهما أدوات الحفر.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط إخطارا، من مدير مباحث مركز أسيوط يفيد ضبط كلا من "ا . م . ع" 34 سنة، و"م . م . ع" 30 سنة شقيقين مقيمين نجع العيساوية دائرة مركز أسيوط، أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما الكائن بذات الناحية، وضبط بحوزتهما أدوات الحفر، جارى تحرير المحضر والعرض على النيابة لمواصلة التحقيقات.


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