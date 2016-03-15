ضبط 19 الف قرص مخدر و15 طربة حشيش بحوزة عاطلين بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية ، من ضبط " جمال . خ " - 26 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم أول العامرية بحوزته عدد " 19000 " قرص مخدر ومبلغ 140 جنيهاً - هاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، و تحرر المحضر جنايات قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

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