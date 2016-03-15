إحباط محاولة تهريب 80 الف ريال سعودى بحوزة راكب مصرى بمطار القاهرة

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة أحد الركاب العائدين من السعودية تهريب 80 ألف ريال سعودى بما يخالف قانون تداول النقد.

وأفاد مصدر بالمطار أن مأمورى الجمرك اشتبهوا فى أحد الركاب، وبتفتيشه تبين حيازته للمبلغ المضبوط، وتمت مصادرته وتحرر المحضر اللازم.

وفى السياق ذاته، أحبطت السلطات الجمركية محاولة أحد الركاب السودانيبن فى تهريب كمية من الكرابيج السودانية ومستلزماتها وتم حفظها بوديعة الجمرك.

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