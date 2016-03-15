تطوير مدرسة خليل الضمراني بتكلفة 750 ألف جنيه بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج بأنه سيتم تطوير مدرسة خليل الضمراني الابتدائية بشارع المخبز الآلي بمدينة سوهاج بتكلفة 750 ألف جنيه.

وأوضح المهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، بحسب ما ااد به مراسلنا، أنه سيتم رفع الكفاءة على أن يبدأ العمل بها خلال أسبوع بتكلفه تقدر 750 ألف جنيه حيث يتم إنشاء عدد 17 فصل بها خلال خطة ميزانية 2016/2017، مضيفًا أن ذلك بناءا على تعليمات المحافظ بعد زيارة المدرسة الشهر الماضي، وذلك لتخفيف الكثافة داخل الفصول ومن أجل الارتقاء بالعملية التعليمية حيث أن المدرسة تخدم منطقة المخبز الآلي والتي بها كثافة سكانية عالية .