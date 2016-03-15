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محافظ الفيوم ووزير التربية والتعليم يفتتحان المدرسة التجريبية بطامية

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محافظ الفيوم ووزير التربية والتعليم يفتتحان المدرسة التجريبية بطامية محافظ الفيوم ووزير التربية والتعليم يفتتحان المدرسة التجريبية بطامية
قام الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يرافقهما اللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بافتتاح المدرسة التجريبية للغات بمركز طامية التى تضم 18 فصلاً، بإجمالى 545 تلميذا وتلميذة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال بتكلفة إجمالية 3 ملايين و907 آلاف جنيه.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على النهوض بالعملية التعليمية من خلال التحديث وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى جانب صيانة المدارس القائمة وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الكثافة الزائدة بالفصول وخلق بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ، مشيرا إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية التى سيتم افتتاحها أو وضع حجر أساسها تشمل 158 مشروعاً فى مختلف القطاعات، بإجمالى تكلفة 838 مليون جنيه، لافتا أن المحافظة قد بدأت فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى المجالات التنموية والخدمية.

ومن جهته قدم وزير التربية والتعليم التهنئة لجميع شعب الفيوم بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومى، وأشار إلى أنه مع بدء العام الدراسى الجديد سيكون قد تم افتتاح 27 مشروعا تعليميا جديدا للقضاء على الكثافة المرتفعة بالمدارس داخل الفصول، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير العملية التعليمية من حيث المناهج وعودة الأنشطة وربط التعليم الفنى بسوق العمل، وطالب الوزير جميع القيادات التعليمية بالمرور الميدانى كل فى نطاق عمله، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انضباطها.


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