بالصور.. اعتصام بمصنع الدلتا للسكر فى كفر الشيخ للمطالبة بالتعيين

شهد مصنع الدلتا للسكر بالحامول كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اعتصام العمال الموسميين، للمطالبة بالتعيين، وافترش العمال الأرض وتوقف مصنع السكر عن العمل، حتى يُستجاب لمطالبهم.

قال عماد محمود محمد "عامل موسمى"، نطالب بالتعيين ولن نعد لعملنا إلا بعد صدور قرار بتعييننا، خاصة أن رئيس مجلس إدارة الشركة وعد بتعيين العمال الموسميين إذا تعاقب عليه أربعة مواسم، وبعدها وعد بتعيين كل العمالة الموسمية خلال عام 2016 ولم يف بوعده حتى الآن برغم مرور 9 سنوات على عملنا فى المصنع.

وأضاف محمد عبد الوارث أحمد "عامل موسمى" عدد العمال الموسميين أكثر من 200 عامل موسمى، وطالبنا عدة مرات بتعيينا ولم نجد أى استجابة من المسئولين، لذا قررنا الدخول فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لنا.

وقال" عبد الوارث، اعتصامنا مفتوح وسيعقبه إضراب عن الطعام لحين تنفيذ مطلبنا بالتعيين، مؤكداً أن المسئولين بالمصنع لا يعنيهم إلا مصالحهم دون الاهتمام بالعمال.

-بالصور.. إضراب عمال مصنع الدلتا للسكر بكفر الشيخ للمطالبة بزيادة المكافآت

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