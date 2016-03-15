الإعلان عن موعد الحكم في بطلان قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى بطلان قرار وزير الرياضة خالد عبد العزيز بتعيين مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر للحكم يوم 22 مارس الحالي.

وكان وزير الرياضة قد قرر تعيين نفس مجلس طاهر بعدما قررت المحكمة حله نظرا لمخالفات شابت العملية الانتخابية التي أتت به.

والجدير بالذكر أن 5 أعضاء من المجلس قد قرروا عدم قبول قرار التعيين من وزير الرياضة، على رأسهم نائب الرئيس أحمد سعيد.

ورفع الدعوى عدد من أعضاء النادي.

وينتظر مجلس إدارة الأهلي، الحكم في الطعن المقدم من جانبه على حكم بطلان الانتخابات، وحل المجلس، يوم 27 مارس الحالي.