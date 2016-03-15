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استمرار غياب عاشور عن الأهلي ضد ريكرياتيفو

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استمرار غياب عاشور عن الأهلي ضد ريكرياتيفو استمرار غياب عاشور عن الأهلي ضد ريكرياتيفو

يستمر غياب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن المشاركة مع فريقه ضد ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي يوم السبت المقبل.

ويعاني عاشور من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وغاب عن فوز الأهلي على للمقاصة 2-1 في الدوري ثم التعادل مع ريكرياتيفو سلبيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن غياب عاشور سيمتد لمباراة الإياب يوم السبت.

ويستضيف الأهلي منافسه ريكرياتيفو يوم السبت على ملعب برج العرب.

متعب ونجيب

فيما أشار طبيب الأهلي إلى جاهزية محمد نجيب وعماد متعب للمشاركة في المباراة حسب رؤية الجهاز الفني.

وعانى نجيب من آلام في عضلات الظهر، فيما غاب متعب خلال الفترة الماضية بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.

وانتظم الثنائي عماد متعب ومحمد نجيب في تدريبات الكرة صباح اليوم الثلاثاء في مران الأهلي.

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