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لعبة في الجول – خالد الغندور يختار أفضل 5 لاعبين في الكرة المصرية

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لعبة في الجول – خالد الغندور يختار أفضل 5 لاعبين في الكرة المصرية لعبة في الجول – خالد الغندور يختار أفضل 5 لاعبين في الكرة المصرية

"معياري سيكون تحقيق البطولات المحلية والإفريقية"، هكذا برر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي اختياراته لأفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن FilGoal.com طلب من الغندور 5 أسماء فقط بالترتيب.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ .

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وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

وكانت اختيارات الغندور بالترتيب كالتالي..

حسام حسن

" اسطورة كرة القدم المصرية عبر تاريخها".

أحمد حسن

"هو العزيمة والطموح في الكرة المصرية".

عصام الحضري

"وحش إفريقيا، محترف حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة من معاني".

محمد أبو تريكة

"هو صاحب الأهداف التاريخية ومعشوق الجماهير".

وائل جمعة

"هو الإثبات أن القوة والرجولة سيقودان صاحبهما للمجد".

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فيديو اليوم السابع

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