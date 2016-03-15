مدرب المنتخب يلمح إلى استبعاد إكرامي من مواجهة نيجيريا

ألمح أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر إلى استدعاء الثلاثي الذي شارك في معسكر فبراير الأخير، من أجل مواجهة نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وشهد معسكر المنتخب الأخير انضمام عصام الحضري وأحمد الشناوي ومحمد الشناوي.

فيما غاب شريف إكرامي حارس الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال التعادل مع غزل المحلة 1-1 في الدوري.

وقال ناجي لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي: "بشكل كبير، سنضم نفس الثلاثي ولن نضم حارسا رابعا".

وتابع "بشكل عام، اعتقد أن القائمة لن تشهد تغييرات في القوام الأساسي".

ويلعب الفراعنة ضد نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري.