أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب المنتخب يلمح إلى استبعاد إكرامي من مواجهة نيجيريا

Google+ Print
مدرب المنتخب يلمح إلى استبعاد إكرامي من مواجهة نيجيريا مدرب المنتخب يلمح إلى استبعاد إكرامي من مواجهة نيجيريا

ألمح أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر إلى استدعاء الثلاثي الذي شارك في معسكر فبراير الأخير، من أجل مواجهة نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وشهد معسكر الأخير انضمام عصام الحضري وأحمد الشناوي ومحمد الشناوي.

فيما غاب شريف إكرامي حارس الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال التعادل مع غزل المحلة 1-1 في الدوري.

وقال ناجي لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي: "بشكل كبير، سنضم نفس الثلاثي ولن نضم حارسا رابعا".

وتابع "بشكل عام، اعتقد أن القائمة لن تشهد تغييرات في القوام الأساسي".

ويلعب الفراعنة ضد نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر