الحجر البيطرى بأسوان يستكمل فحص الجمال السودانية المصابة بفيروس مجهول

وأكد الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير عام المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الأحمر، بأن نتائج الفحوصات البيطرية التى تم توقيعها عشوائيا على مرحلتين خلال الأيام الماضية، منها الكشف على 430 جملا كمرحلة أولى حيث جاءت النتائج إيجابية لعدد 10جمال، فى حين تم الكشف على 300 جمل كمرحلة ثانية لتأتى النتائج إيجابية أيضا لعدد 2 جمل، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف البيطرى على ألف جمل كمرحلة ثالثة أمس الاثنين، وتستكمل اليوم الثلاثاء الدفعة الرابعة المتبقية من الجمال.
وأشار مدير عام المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الأحمر، إلى أنه أجريت أيضا سحب عينات لـ12 فردا من الأشخاص المرافقين للجمال والمخالطين لها، وجار تحليلها ومتابعتها للاطمئنان على سلامة وصحة أصحاب هذه العينات.
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