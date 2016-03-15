الحجر البيطرى بأسوان يستكمل فحص الجمال السودانية المصابة بفيروس مجهول

يستكمل الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، اليوم، الثلاثاء، الكشف على المرحلة الرابعة والأخيرة من شحنة الجمال المصابة بفيروس مجهول، أثناء دخولها من السودان إلى مصر عبر منفذ آرقين، وتم احتجاز الشحنة التى بلغت إجمالى 4665 جملا بالمحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان.

وأكد الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير عام المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الأحمر، بأن نتائج الفحوصات البيطرية التى تم توقيعها عشوائيا على مرحلتين خلال الأيام الماضية، منها الكشف على 430 جملا كمرحلة أولى حيث جاءت النتائج إيجابية لعدد 10جمال، فى حين تم الكشف على 300 جمل كمرحلة ثانية لتأتى النتائج إيجابية أيضا لعدد 2 جمل، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف البيطرى على ألف جمل كمرحلة ثالثة أمس الاثنين، وتستكمل اليوم الثلاثاء الدفعة الرابعة المتبقية من الجمال.

وأشار مدير عام المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الأحمر، إلى أنه أجريت أيضا سحب عينات لـ12 فردا من الأشخاص المرافقين للجمال والمخالطين لها، وجار تحليلها ومتابعتها للاطمئنان على سلامة وصحة أصحاب هذه العينات.

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