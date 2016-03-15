تعيين "طارق على" مشرفاً على معهد الليزر بجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين الدكتور طارق على محمد حسن الأستاذ بكلية العلوم مشرفا على معهد الليزر وتطبيقاته بالجامعة.

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، أن الجامعة حرصت على إنشاء هذا المعهد بغرض إعداد كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية فى استخدام الليزر، حيث يتطلع المعهد إلى تحقيق الريادة إقليميا وعالميا فى مجال التعليم بعد الجامعى، ويسعى إلى تأهيل باحثين متخصصين من خلال برامج أكاديمية فى الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه، بهدف المساهمة فى ازدهار المجتمع من خلال تقديم الخدمات البحثية والاستشارية التى تساعد فى حل المشاكل وتطوير المجتمع، والسعى إلى تدعيم أواصر التعاون الدولى مع عدد من المراكز والمعاهد العالمية، مما يؤدى إلى تقديم خريج متميز معرفيا ومهنيا ومهاريا مؤهلا لسوق العمل المحلى والعالمى.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعهد يهدف إلى خدمة مجتمع الصعيد بصفة عامة وبنى سويف بصفة خاصة فى علوم الليزر وتطبيقاته فى كافة المجالات الطبية والهندسية والبيئية والبيولوجية والعلمية، حيث يمنح المعهد دبلومة الليزر ودرجتى الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن الليزر يمثل القاعدة الأساسية للعديد من القياسات العلمية والبرامج البحثية والتطبيقات الآمنة لليزر.

من جانبه أوضح الدكتور طارق على محمد المشرف على المعهد، أن المعهد يعتبر فريدا من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، ويختلف تماماً عن المعاهد الأخرى فى المنطقة، نظراً للاختلاف الكبير فى الأهداف والأغراض ومجال الدراسة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق على محمد أستاذ الفيزياء وعلوم الليزر بكلية العلوم جامعة بنى سويف. حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1990ثم الماجستير فى الفيزياء التجربية عام 1996 والدكتوراه فى فلسفة فيزياء الليزر (قسم الفيزياء الذرية) من جامعة استكهولم بالسويد فى 2003م، كما عمل باحثا فى العديد من الجامعات والمعاهد العالمية مثل جامعة استكهولم بالسويد وشونج شينج فى تيوان ومعهد ريكن باليابان وجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ومعهد سيجد بالمجر.

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