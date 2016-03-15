ضاحى خلفان يهاجم حسن نصر الله ويصفه بـ"زعيم الإرهاب"

واصل ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، هجومه الحاد على حسن نصر الله قائد حزب الله اللبنانى ووصفه بـ"زعيم الإرهاب"، مهدداً إياه "طالما اختار نصر الله إيذاء دولنا الخليجية فيتحمل كل المواجهة".

وقال خلفان فى سلسة تغريدات له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "طالما اختار نصر الله إيذاء دولنا الخليجية فيتحمل كل المواجهة التى ستسفر عن ذلك، هبوا يا عرب على أمين حزب اللات، قاطعوا واقطعوا كل ماله صلة بحزب اللات".

ووصف خلفان حسن نصر الله بأنه "زعيم الإرهاب"، مضيفاً "الشيعة فى لبنان يرون فى نصر اللات عميلاً مسلطاً لإيران على العرب، العجيبة أن نصر اللات يتفاخر بعمالته لإيران".

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