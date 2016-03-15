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تونس: التعرف على هويات 38 جثة من إرهابيى بن قردان

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تونس: التعرف على هويات 38 جثة من إرهابيى بن قردان تونس: التعرف على هويات 38 جثة من إرهابيى بن قردان

صرح المتحدث باسم المكتب القضائى بتونس لمكافحة الإرهاب كمال بربوش الثلاثاء، بأنّه تمّ التعرّف رسميا على هوية 38 جثة من بين 49 إرهابيا تم القضاء عليهم فى مدينة بن قردان الحدودية.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن بربوش قوله أن كل الجثث من الذكور, ومازالت الاختبارات متواصلة لمعرفة هويات الجثث المتبقية، موضّحا أن الإرهابيين من مختلف المناطق التونسية مثل بن قردان وتونس العاصمة ومنوبة والقيروان وقابس ودوار هيشر.

وفى سياق متصل تتواصل العمليات الأمنية والعسكرية فى مدينة بن قردان لتعقب العناصر الإرهابية الفارة. وقد شهدت المنطقة استقرارا وعادت الحياة إلى نسقها الطبيعى.

جدير بالذكر أن العمليّة الأمنيّة والعسكريّة انطلقت منذ فجر الاثنين 7 مارس الجارى بعد محاولة مجموعة إرهابيّة مهاجمة الثكنة العسكريّة والمنطقة الأمنيّة فى بن قردان. وقد تمكّنت القوات المشتركة من القضاء على 49 إرهابيّا والقبض على 9 آخرين، بالإضافة إلى حجز أسلحة كلاشينكوف ورمّانات يدوية وكميّة كبيرة من الذخيرة.
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