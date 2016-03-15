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شبان الغردقة يعترض على إقامة المباراة الفاصلة مع سكر أرمنت بقنا

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شبان الغردقة يعترض على إقامة المباراة الفاصلة مع سكر أرمنت بقنا شبان الغردقة يعترض على إقامة المباراة الفاصلة مع سكر أرمنت بقنا

أكد أحمد بشرى عضو لجنة الكرة بنادي الشبان المسلمين بالغردقة، اعتراض إدارة النادي والجهاز الفني لفريق كرة القدم على قرار اتحاد الكرة بإقامة المباراة الفاصلة في صراع البقاء بدوري الدرجة الثالثة لمجموعة جنوب الصعيد مع سكر ارمنت بملاعب محافظة قنا، وذلك لوجود خلافات ومشاكل مع أندية قنا.

وأضاف بشرى، أن إدارة النادي قدمت مذكرة رسمية لمسؤولي اتحاد الكرة ولمنطقة البحر الأحمر باعتراض على اللعب في قنا والمطالبة بأداء المباراة الفاصلة في ملعب الألومنيوم بنجع حمادي أو استاد سوهاج.
> وتلقى نادي الشبان بالغردقة  قرارًا من اتحاد الكرة بتحديد احد ملاعب محافظة قنا لاقامة الفاصلة يوم 26 من الشهر الجاري.

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